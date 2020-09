Trump stiller igjen spørsmål ved valgjennomføringa

utenriks

Det skjedde dagen etter at han under ein pressekonferanse i Det kvite hus nekta å forplikte seg til ei fredeleg maktoverdraging om han taper valet.

Fråsegna onsdag fekk leiande demokratar til å minne Donald Trump om at han ikkje er diktator og republikanske leiarar til å forsikre om at vinnarane av valet den 3. november vil bli innsett den 20. januar. Det kvite hus forsikra òg torsdag at Trump vil akseptere resultatet av eit fritt og rettferdig val.

Torsdag gjentok likevel presidenten at han ikkje var sikker på om valet blir gjennomført på ein rettferdig måte.

– Vi vil vere sikre på at valet er fritt og rettferdig, og eg er ikkje sikker på at det kan vere det, sa Trump då han forlét Det kvite hus for å reise til Nord-Carolina.

Presidenten svarte på spørsmål om han berre rekna valresultatet som legitimt dersom han sjølv vann. I staden for å støtte seg til den offisielle fråsegna frå Det kvite hus, gjentok han påstanden om at røysting via posten legg til rette for valfusk.

– Derfor må vi vere veldig forsiktige med poststemmene. Du veit, det heile er ein stor svindel, sa Trump og hevda at boksar med poststemmer var funne i ei elv og i søppelkasser.

