Thunberg demonstrerte utanfor Riksdagen igjen

utenriks

Thunberg var utanfor den svenske nasjonalforsamlinga saman med andre demonstrantar, og markerte startskotet på ein dag med globale og sosialt distanserte klimademonstrasjonar.

Totalt er over 3.000 skulestreikar planlagde i regi av Thunbergs Fridays for future-bevegelse. Skulestreiken er no inne i den 110. veka .

– Vi streikar på over 3.100 plassar. I Sverige er ikkje forsamlingar på over 50 personar tillatne på grunn av covid-19, så vi tilpassar oss, skriv Thunberg på Instagram.

Unge aktivistar har fredag samla seg på rundt 80 andre stader rundt om i Sverige, etter det TT melder. Dei krev ei omstilling i klimapolitikken, slik at verda når måla sat i Parisavtalen.

– Pandemien har vist oss at politikarar har makt til å handle raskt og i samsvar med den beste tilgjengelege forskinga. Men ikkje eingong under ein pandemi, blir klimatrusselen mindre reell. Ingen tiltak er gjorde for å minke globale utslepp av klimagassar på eit berekraftig og rettvist sett, seier Alde Fermskog frå Fridays for future i ei pressemelding.

Føremålet med Parisavtalen, som vart signert i 2015, er å halde den globale oppvarminga under 2 grader og prøve å avgrense temperaturauken til 1,5 grader.

(©NPK)