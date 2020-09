Nord-Korea beklagar skyting av sørkoreanar

utenriks

Landet lovar å setje i verk tiltak for å hindre at liknande episodar skjer igjen.

Beklaginga kom fredag etter at det dagen før vart meld at mannen, ein 47-årig embetsmann i det sørkoreanske fiskeridepartementet, hadde vorte skoten og drepen etter at han hoppa over bord frå ein patruljebåt.

Han enda opp i nordkoreansk farvatn, ifølgje det sørkoreanske forsvarsdepartementet. Der vart han drepen av nordkoreanske soldatar, som deretter helte olje over liket og tende på, ifølgje Sør-Korea.

Brenninga av liket blir anteke å ha vore eit tiltak for å hindre koronasmitte.

(©NPK)