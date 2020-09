Karnevalet i Rio blir utsett

utenriks

Spreiinga av koronaviruset i Brasil gjer det umogleg å halde det årlege karnevalet på ein sikker måte, opplyser Jorge Castanheira, leiar for samanslutninga av Rios sambaskular.

Det er ikkje sett nokon ny dato for dei tradisjonelle og storslåtte paradane, som for mange òg ei inntektskjelde. Fleire millionar turistar tek vanlegvis turen til byen for å delta på karnevalet.

Styresmaktene i Rio de Janeiro har ikkje fatta eit vedtak om dei mange gatefestane som også blir arrangerte under karnevalet. Utan ein koronavaksine er det uvisst når store arrangement kan takast opp att, uttalte destinasjonsselskapet i byen førre veke.

(©NPK)