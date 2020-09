Demonstrasjonane heldt fram etter portforbod i Louisville

utenriks

Portforbodet tredde i kraft klokka 21 lokal tid i den største byen i Kentucky i USA. Demonstrantane samla seg ved ei kyrkje i sentrum, og opprørspoliti stengde av gatene i nærleiken.

Før demonstrasjonen vart demonstrantane oppmoda til å halde saman og ta vare på kvarandre dersom dei vart møtte med maktbruk.

– Vi vil vise landet og verda kva vi meiner, sa demonstrant Shameka Parrish-Wright.

Fleire arresterte

Politiet stengde av utgangane til kyrkja der demonstrantane samla seg for å unngå å bli arresterte for brot på portforbodet. Det er ikkje meldt om valdelege konfrontasjon mellom politiet og demonstrantane.

Fleire vart likevel arresterte, blant dei politikaren Attica Scott, som representerer Deomkratane i Representanthuset i Kentucky. Politiet trekte seg etter kvart tilbake, og demonstrantane forlét staden.

Kvelden og natta før vart i alt 127 personar arresterte i demonstrasjonar i byen.

Demonstrasjonane starta onsdag i Louisville og fleire andre byar i USA etter at ingen politibetjentar vart tiltalte for drapet på afroamerikanske Breonna Taylor. Ho vart skoten og drepen i sin eigen bustad i samband med ein politirassia i vår.

Nye demonstrasjonar oppstod òg torsdag i mellom anna Philadelphia og Rochester i New York.

Ber om ro

Ordføraren i Louisville har innført portforbod i helga, medan guvernøren i Kentucky har kalla inn nasjonalgarden i delstaten til det som blir omtalt som «avgrensa oppdrag».

– Spørsmålet er openbert: Kva skal vi gjere med denne smerta? Det er ingen enkle svar på det spørsmålet, sa ordførar Greg Fischer på ein pressekonferanse.

Han oppmoda samtidig til ro etter at fredfulle demonstrasjonar onsdag vart valdelege. To politibetjentar vart onsdag kveld skotne og såra. Den demokratiske guvernøren, Andy Beshear, oppmodar òg til ro og orden og seier at «vald ikkje kan rettferdiggjerast med vald».

Beshear seier han snakka med Donald Trump etter hendinga og at presidenten tilbaud å sende føderale styrkar for å hjelpe. Dei to vart likevel samde om at nærværet til politiet i byen og delstaten var på eit «passande nivå».

