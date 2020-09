94 kvalar redda etter å ha stranda i Australia

utenriks

Medrekna seks kvalar som vart redda fredag morgon, har no 94 grindkvalar vorte redda etter det som var Australias største registrerte massestranding til no.

Framleis sit mellom 12 og 20 grindkvalar fast på ein sandbanke i Macquarie Harbour. Håpet er at dei framleis kan reddast, men mannskapa byrjar å bli utslitne etter fire dagars jobbing.

– Eg trur alle er slitne og utmatta. Det har vore lange dagar, seier Nic Deka, som er leiar for Tasmania Parks and Wildlife Service.

270 grindkvalar vart oppdaga på tre stadar i Macquarie Harbour måndag. Onsdag morgon vart ytterlegare 200 kvalar oppdaga 7–10 kilometer unna.

Styresmaktene opplyste først at rundt 380 av dei om lag 470 grindkvalane som hadde stranda, var døde. Dødstalet har no vorte nedjustert til 350.

Massestrandinga denne veka når høgare enn førre rekord frå 1996 då rundt 320 grindkvalar stranda i delstaten Western Australia.

Årsaka til at kvalar strandar er ofte ukjent, men ekspertar trur at kvalar kan ha vorte trekt mot kysten for å ete. Tidlegare i veka sa marinbiolog Kris Carlyon at uhell eller feilnavigasjon kan vere ei årsak.

– Det er nær sagt umogleg å hindre slike hendingar. Det er ikkje noko som tyder på at dette har ei menneskeleg årsak. Dette er eit naturfenomen, sa Carlyon.

Han fortalde at kval har stranda òg før menneska byrja å vandre på jorda. Det finst òg fossil av slike stranda kvalar.

(©NPK)