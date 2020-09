To politibetjentar skotne i Louisville i Kentucky– mistenkt arrestert

utenriks

Tilstanden til dei to politibetjentane er ikkje kjend, men konstituert politisjef Robert Schroeder seier begge blir behandla på sjukehus og at det ser ut til at dei klarer seg.

Skyteepisoden skal ha skjedd rundt klokka 20.30 lokal tid. Betjentane rykte ut til meldinga om at det var avfyrt skot i eit kryss der mange menneske hadde samla seg.

Ein person som er mistenkt for skytinga, er arrestert, opplyser politiet.

Store demonstrasjonar

Politiet har så langt ikkje sagt om personen deltok i demonstrasjonane i Louisville. Her og i fleire andre byar i USA oppstod det demonstrasjonar fordi ein politimann slapp drapstiltale etter at Breonna Taylor (26) vart drepen av politiet i mars i år.

Politimannen er tiltalt for å ha opptredd farleg– men ikkje for drap– etter politirassiaen der afroamerikanske Breonna Taylor vart drepen i Kentucky.

Demonstrantar samla seg i Louisville då rettsavgjerda kom, og dei hadde håpa på strengare tiltalar. Seinare på dagen vart fleire demonstrantar arresterte av politiet.

Protestane spreidde seg natt til torsdag til fleire byar som New York, Boston, Washington og Los Angeles. Dei meste omfattande demonstrasjonane var i Louisville, den største byen Kentucky. Her brukte politiet sjokkgranatar for å spreie demonstrantar som hadde samla seg i Jefferson Square Park.

Nasjonalgarden inn

Guvernør Andy Beshear i Kentucky seier eit avgrensa tal soldatar frå nasjonalgarden blir sett inn for å verne «kritisk infrastruktur» som mellom anna sjukehus.

Ordførar Greg Fischer i Louisville seier tiltalen stadfestar at det var rett å seie opp politimannen som avfyrte skota som drap Taylor. Fisher seier vidare at saka ikkje er over og at FBI framleis undersøkjer saka.

Avgjerda vart teken av ein storjury i delstaten Kentucky onsdag. 26 år gamle Taylor vart drepen då politiet skulle gjennomføre ei husransaking i Louisville 13. mars.

Tre sivilkledde politifolk tok seg inn i Taylors bustad på jakt etter narkotika, og kjærasten hennar skaut og såra éin av dei. Han forklarte seinare at han handla i sjølvforsvar og trudde det var kriminelle som braut seg inn.

Politifolka svarte med å skyte inn i bustaden, og Taylor vart treft fleire gonger. Kjærasten som skaut vart ikkje treft av kulene frå politiet.

Trump hylla Kentuckys riksadvokat

Riksadvokat Daniel Cameron i Kentucky seier politifolka handla i tråd med lova då dei skaut tilbake mot Taylors kjærast. Ingen blir derfor tiltalte som følgje av at Taylor mista livet.

President Donald Trump lét seg imponere av den republikanske riksadvokaten for handteringa av saka og siterte Cameron på at «rettferd er ofte ikkje enkelt» på ein pressekonferanse onsdag.

– Eg sa, skriv det ned for meg, fordi eg synest det er ei utmerkt fråsegn, sa Trump, som kalla Cameron «briljant».

– Han handterer det veldig bra, sa Trump vidare.

(©NPK)