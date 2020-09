Tegnell:– Utviklinga går i feil retning

utenriks

Dei aller fleste stadene i Sverige er smittenivåa ganske stabile, men det er lokale forskjellar. Mellom anna har Västerbotten hatt ein kraftig auke dei siste dagane.

– I Sverige har vi hatt ein svak oppgang dei siste vekene. Ikkje så dramatisk som i andre land i Europa, men det går sakte, men sikkert i feil retning, seier Tegnell torsdag.

Folkhälsomyndigheten meiner ei av årsakene er ein aukande tendens til at folk vender tilbake til arbeidsplassane framfor å jobbe heimanfrå.

– Det er ein av dei store forskjellane frå tidlegare, seier Tegnell.

Det siste døgnet er det registrert 533 nye smittetilfelle, og totalen er no oppe i 90.289.

Det siste døgnet er det òg meldt om to nye koronarelaterte dødsfall i Sverige. Til saman har 5.878 menneske mista livet i Sverige i samband med pandemien, viser tal frå Folkhälsomyndigheten.

Også i Danmark er det registrert to nye dødsfall det siste døgnet, ifølgje Statens Serum Institut. Der er totalen no oppe i 645 døde. 24.916 personar far fått påvist smitte så langt, 559 av dei det siste døgnet.

