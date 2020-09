Navalnyjs kontoar beslaglagde

utenriks

Domstolen kunngjorde dette 27. august, stadfesta Navalnyjs talskvinne Kira Jarmysj torsdag.

Navalnyj vart akutt sjuk på ei flyreise i Sibir 20. august. Han vart send til sjukehus i Russland. To dagar seinare vart han henta med fly og sendt til Berlin. Der låg han i kunstig koma. Onsdag vart han skriven ut.

Prøver som er gjort i Tyskland, Frankrike og Sverige har seinare vist spor av nervegifta novitsjok, som vart utvikla til militær bruk i det dåverande Sovjetunionen.

Navalnyj er ein av dei fremste kritikarane av president Vladimir Putin, og støttespelarane hans har skulda styresmaktene i Russland for å stå bak det dei meiner var eit drapsforsøk. Det har den russiske regjeringa avvist, og onsdag uttalte Kreml at det ikkje er noko i vegen for at Navalnyj kan komme tilbake til Moskva.

Novitsjok er den same gifta som vart brukt i attentatet mot den russiske dobbeltagenten Sergej Skripal og dottera Julia i den engelske byen Salisbury i 2018. Begge overlevde, men ei britisk kvinne døydde etter å ha fått i seg gifta via ei parfymeflaske som sambuaren hadde funne i ei søppelkasse.

