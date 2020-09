Legemangel etter oppblussing av koronasmitte i Madrid

utenriks

I tillegg planlegg styresmaktene å utvide restriksjonar som vart innførte for 850.000 menneske i og rundt den spanske hovudstaden for eit par dagar sidan.

Innbyggjarar får berre reise ut av dei aktuelle områda for å dra på jobb, skule eller til legen. Fredag vil det bli opplyst kva for nye område som skal omfattast av avgrensingane.

– Situasjonen er ikkje god, verken i Spania eller i Madrid, sa Ignacio Aguado, visepresidenten i hovudstadsregionen, på ein pressekonferanse onsdag.

Styresmaktene i Madrid håpar å få hjelp frå militæret til koronatesting og desinfisering i dei ramma områda. I tillegg har dei bede den spanske regjeringa om 222 ekstra politifolk til å handheve karantenereglar.

Det er òg behov for fleire legar, og styresmaktene ønskjer å tilsetje 300 nye legar frå land utanfor EU, ifølgje nyheitsbyrået Reuters. Komplekse reglar har likevel gjort dette vanskeleg.

Spanias helseminister Salvador Illa oppmoda denne veka innbyggjarane i Madrid til å avgrense rørslene sine og den sosiale kontakten sin så mykje som i det heile mogleg.

I Madrid har det vorte registrert over 770 smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar over ein periode på 14 dagar. Dette er nesten tre gonger så høgt som det gjennomsnittlege smittenivået i Spania– som er det høgaste i EU.

(©NPK)