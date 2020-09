Kaczynski truleg på veg inn i regjeringa i Polen

utenriks

Den parlamentariske gruppeleiaren av partiet, Ryszard Terlecki, seier til TVN24 at Kaczynskis mandat òg vil inkludere oppsyn med justisdepartementet.

Kaczynski var statsminister frå 2006 til 2007. Etter at partiet hans, Lov og rettferd (PiS), kom tilbake til makta i 2015, har han sete i nasjonalforsamlinga og jobba i kulissane som rådgjevar for regjeringa.

At han skal inn i regjeringa att, skjer etter at justisminister Zbigniew Ziboro har prøvd å styrkje posisjonen sin. Ziboro står bak mange av dei mest kontroversielle tiltaka til regjeringa dei siste åra. Etter det politiske kommentatorar seier, går det føre seg ein maktkamp mellom justisministeren og statsminister Mateusz Morawiecki for å få kontroll over den politiske høgresida når Kazcynski-æraen er over.

Då Kaczynski var statsminister, var tvillingbroren Lech Kaczynski president. Han var statsoverhovud i Polen frå 2005 til han døydde i ei flyulykke i 2010. Ei rekkje prominente politikarar og offiserar mista livet då eit fly frå det polske forsvaret styrta under innflyginga til russiske Smolensk. Dei var på veg for å markere årsdagen for massakren i Katynskogen, der fleire tusen polske offiserar og intellektuelle vart drepne av sovjetiske styrkar våren 1940.

