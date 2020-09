utenriks

Personar som kjem frå Noreg, må frå måndag vere to veker i karantene, melder den finske rikskringkastinga.

Aukande smitte i ei rekkje land inneber òg at Finland igjen innfører karantenekravet for personar som kjem frå Sverige, Island, Tyskland, Slovakia og Estland.

For knapt to veker sidan vedtok Finland å oppheve karanteneplikta for reisande frå land med høgst 25 smitta per 100.000 innbyggjarar.

(©NPK)