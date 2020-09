Finland åtvarar om stor smitteauke

utenriks

Nye smittetal torsdag viste ein auke på 91 tilfelle siste døgn, opplyser det finske folkehelseinstituttet THL.

Finland har langt lågare smitterate enn dei fleste europeiske land, med 15,5 smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar. Men no åtvarar helsedepartementet i landet om at smitten aukar raskt igjen, melder Reuters.

Dei siste to vekene er det påvist 910 infeksjonar. I førre tovekersperiode var auken på 450 tilfelle, melder nyheitsbyrået STT.

Finland har no totalt 9.379 stadfesta smittetilfelle og 343 koronarelaterte dødsfall.

