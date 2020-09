EU: Wong-arrestasjon undergrev tilliten til Kina

utenriks

Wong er sikta for å ha delteke i ein demonstrasjon i 2019. Han er òg sikta for å ha brote eit forbod mot tildekking av ansiktet under demonstrasjonen.

Han risikerer fem år i fengsel for å ha delteke i ei ulovleg samling og eitt år for å ha dekt til ansiktet. 23-åringen vart sloppen fri etter tre timar i arresten, men han må møte i retten neste veke.

Ein talsperson for EU seier i ei fråsegn at arrestasjonen av Wong undergrev tilliten til kinesiske styresmakter, og at han er den siste i rekkja av bekymringsfulle arrestasjonar av demokratiaktivistar sidan sommaren.

Wong er ein av dei mest profilerte demokratiaktivistane i Hongkong. Saman med mellom anna Nathan Law, stod han bak demokratigruppa Demosisto.

Dei trekte seg umiddelbart frå gruppa etter ei ny omstridd tryggleikslov tredde i kraft i Hongkong i juni.

– Eg er trygg no, skreiv Wong i ei tekstmelding til nyheitsbyrået DPA kort tid etter han vart lauslaten.

Wong vart arrestert saman med den 74 år gamle aktivisten Soo Sze-yiu frå gruppa League of Social Democrats.

– Dagens arrestasjon er eit notorisk misbruk av rettssystemet ved å ta ut siktingar som det tidlegare er fastslått at er i strid med grunnlova, seier Wong.

(©NPK)