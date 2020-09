Utskriven Navalnyj seier han må trene kvar dag

utenriks

Den russiske opposisjonsleiaren reknar med å måtte trene kvar einaste dag etter at han onsdag vart utskriven frå Charité-sjukehuset i Berlin, der han har vorte behandla etter å ha fått i seg nervegifta Novitsjok.

– Planane er alltid enkle: Fysioterapeut kvar einaste dag. Kanskje eit rehabiliteringssenter. Stå på eitt bein. Ta tilbake full kontroll over fingrane. Halde balansen, skriv Navalnyj på Instagram.

Han har òg lagt ut eit bilete der han sit på ein benk.

Tidlegare på dagen opplyste sjukehuset at han er utskriven.

– Basert på framgangen til pasienten og den noverande tilstanden, trur legane som har behandla han at det er mogleg at han blir heilt frisk, heitte det i ei fråsegn.

Sjukehuset understrekar samtidig at det er for tidleg å vurdere eventuelle langsiktige konsekvensar av forgiftinga han vart utsett for, for ein dryg månad sidan.

– Kan komme til Moskva

Navalnyj vart akutt sjuk på ei flyging i Sibir 20. august. Prøvar tekne i Tyskland, Frankrike og Sverige har seinare vist spor av nervegifta Novitsjok, som vart utvikla til militært bruk i det dåverande Sovjetunionen.

Navalnyj er ein av dei fremste kritikarane til president Vladimir Putins, og støttespelarane hans har skulda russiske styresmakter for å stå bak det dei meiner var eit drapsforsøk.

Det har den russiske regjeringa avvist, og onsdag uttalte Kreml at det ikkje er noko i vegen for at Navalnyj kan komme tilbake til Moskva.

– Når det gjeld tilbakereise til Moskva, så kan han, som alle andre russiske statsborgarar, komme tilbake når som helst, sa talsmannen Dmitrij Peskov, melder russiske nyheitsbyrå.

Navalnyj er òg kjend som korrupsjonsjeger og bloggar. Fleire av korrupsjonsskuldingane som han har retta mot den russiske makteliten, er publiserte på hans eigen YouTube-kanal, som har millionar av følgjarar.

Ukjend kjelde

Det er framleis ikkje kjent korleis Navalnyj vart forgifta med novitsjok. Etter at han vart sjuk på ei flyging frå Sibir til Moskva, naudlanda flyet i den sibirske byen Omsk. Der fekk han intensivbehandling av russiske legar, før han, etter internasjonalt press, vart henta av eit tysk ambulansefly og sendt til Berlin.

Kreml har skulda Vesten for å komme med absurde skuldingar mot russiske styresmakter og har òg bede om å få informasjon om etterforskinga. Saka har ført til ei forverring i det diplomatiske forholdet mellom Tyskland og Russland.

Krev at klede blir undersøkte

Navalnyj har dei siste dagane publisert bilete av seg sjølv der han er oppe og går. Han har òg byrja å snakke igjen. Måndag sa han at laboratorium i Europa har funne spor av novitsjok «på og i» kroppen hans, og han har bede russiske styresmakter sende kleda hans til Tyskland, slik at dei kan bli undersøkte der.

Novitsjok er same gift som vart brukt i attentatet mot den russiske dobbeltagenten Sergej Skripal og dottera Julia i den engelske byen Salisbury i 2018. Begge overlevde, men ei britisk kvinne døydde etter å ha fått i seg gifta via ei parfymeflaske som sambuaren hadde funne i ei søppelkasse.