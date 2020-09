Ungarns asylposisjon er uendra

utenriks

– Vi meiner EU og medlemslanda må samarbeide for å halde migrasjonstrykket utanfor grensene våre. For å oppnå det, bør vi danne alliansar med opphavsland, slik at dei kan tilby skikkeleg levestandard og sikre at folk ikkje forlèt heimlandet sitt. I staden for å importere problemet til Europa, må vi føre hjelpa dit ho trengst, seier ein talsmann for regjeringa.

Ungarn vil tette EUs yttergrense og etablere eksterne senter for å behandle asylsøknader.

Landet er hardnakka motstandar av obligatorisk fordeling av asylsøkjarar mellom EU-landa. Dette er teke ut av det nye forslaget frå kommisjonen, som opnar for at ein i staden kan vise solidaritet ved å hjelpe andre medlemsland med å returnere dei som har fått avslag. Talsmannen kommenterer ikkje dette i fråsegna si.

(©NPK)