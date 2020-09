Straffedømde i Florida får betalt gjeld slik at dei kan stemme

utenriks

Demokraten og milliardæren Michael Bloomberg, songaren John Legend, regissør Stephen Spielberg, basketballstjernene LeBron James og Michael Jordan er blant over 44.000 personar som har samla inn til saman 20 millionar dollar. Ei rekkje selskap som Warner Music, Levi Strauss og MTV har òg donert pengar.

Beløpet blir slusa via Florida Rights Restoration Commission (FRRC), som tysdag opplyste at pengane kan bli brukte til å betale gjeld som tusenvis av straffedømde ikkje har kunna betale etter at dei sona ferdig fengselsstraffene.

Somme av dei lauslatne har titusenvis av dollar i gjeld, og dei fleste er ikkje i stand til å betale for seg, etter det FRRC opplyser.

Innsatsen til organisasjonen er eit svar på ei lov som guvernør Ron DeSantis signerte i Florida i fjor. Lova tredde i kraft tidlegare denne månaden. Den gjer at straffedømde som har sona ferdig dommane sine, men som framleis har uteståande bøter eller ubetalte rettslege gebyr, ikkje får stemme. FRRC hevdar at lova derfor kan hindre rundt 750.000 menneske, ein stor del av dei svarte og latinamerikanarar, frå å stemme.

– Retten til å stemme er grunnleggjande i demokratiet vårt, og ingen amerikanar burde bli nekta den retten, seier Bloomberg.

