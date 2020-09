Skip fraktar 125 migrantar til Frankrike

utenriks

Den franske regjeringa vil ikkje opplyse om dei kjem til å gi skipet løyve til å komme i hamn, men talsmann Gabriel Attal seier at Frankrike ikkje vil vike unna forpliktingane sine. Regelen er at dei som blir redda, skal fraktast til den næraste og tryggaste hamna, la han til.

Alan Kurdi plukka opp 133 flyktningar laurdag i internasjonalt farvatn utanfor Libya. Åtte vart evakuerte tysdag av medisinske årsaker og overlatne til den italienske kystvakta, opplyser den tyske organisasjonen.

– Vi veit ikkje korleis den franske regjeringa vil svare på oppmodinga vår om hjelp. Men vi har tru på støtte frå det franske folket og at dei ikkje vil la Alan Kurdi liggje stranda utanfor Marseille, seier Sea-Eye-leiar Gorden Isler.

Fartøyet har kurs mot hamnebyen Marseille, som skipet òg la ut frå. Planen var at skipet skulle tilbake til Marseille for å byte mannskap og gjere klart til nytt oppdrag.

Frankrike har tidlegare nekta å opne hamnene sine for anløp frå fartøy som har plukka opp folk i andre delar av Middelhavet, men har i staden forhandla fram avtalar for å ta imot flyktningar etter at dei har fått gå i land i andre land.

