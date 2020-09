Russland utvidar innreiseforbod for EU-representantar

utenriks

– Utanriksdepartementet utvidar ei liste over representantar frå EU-land og institusjonar som blir nekta innreise til russisk territorium, heiter det i ei fråsegn frå russisk UD.

Det er no like mange EU-representantar som blir nekta å reise inn i Russland, som russarar som står på ei EU-liste, opplyser departementet. Det blir ikkje spesifisert kva tiltaket er svar på, anna enn å vise til det Moskva kallar fiendtlege tiltak mot Russland og borgarane i landet.

– Vi har gjentekne gonger åtvara EU mot vondskapen i ei slik tilnærming. Viss Brussel held fram konfrontasjonslinja, reserverer Moskva seg retten til å setje i verk nye tiltak, opplyser det russiske utanriksdepartementet.

Forholdet har forverra seg etter at Tyskland og Frankrike tidlegare denne månaden uttalte at opposisjonsleiar Aleksej Navalnyj hadde vorte forgifta med nervegifta novitsjok under eit besøk i Sibir.

To dagar etter at han vart akutt sjuk, vart han send med fly til Berlin og lagd i kunstig koma. Onsdag vart han skriven ut, men han må trene seg opp att.

Navalnyj er ein av president dei fremste kritikarane av Vladimir Putin, og støttespelarane hans har skulda russiske styresmakter for å stå bak det dei meiner var eit drapsforsøk. Det har den russiske regjeringa avvist, og onsdag uttalte Kreml at det ikkje er noko i vegen for at Navalnyj kan komme tilbake til Moskva.

(©NPK)