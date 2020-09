Ny nedgang for fransk og britisk økonomi

utenriks

Nedgangen i Frankrike blir knytt til ei ny bølgje med koronasmitte som igjen har tvinga næringslivet til å setje på bremsene.

I ei førebels oversikt over innkjøpssjefindeksen (PMI) frå IHS Markit går det fram at aktiviteten fall til 48,5 poeng i september, mot 51,6 poeng i august. Alt under 50 poeng tyder på at økonomien krympar.

Den same utviklinga er registrert i britisk næringsliv. Også der var aktiviteten i privat sektor lågare i september enn i august. Det gjeld særleg sektorar som er avhengige av etterspurnaden til forbrukarane.

Storbritannia har til liks med Frankrike opplevd ein kraftig auke i smittespreiinga den siste tida, noko som har fått regjeringa til å innføre nye restriksjonar for å bremse smitten.

Der sokk PMI frå 59,1 i august til 55,7 i september, melder IHS Markit. med det tyder tala på at Storbritannia framleis har økonomisk vekst, noko som kjem av framleis god aktivitet i både tenestesektoren og industrien. Målinga vart likevel gjord før den britiske regjeringa varsla nye smitterestriksjonar som inneber at pubar og restaurantar må stengje seinast klokka 22, og at alle som kan jobbar heimanfrå.

