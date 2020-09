utenriks

Leiarskribentar i fleire statskontrollerte kinesiske medium, mellom dei Global Times, skriv at det ikkje er nokon grunn til at kinesiske styresmakter bør godkjenne avtalen.

I China Daily blir avtalen kalla for eit «skittent og hemmeleg triks».

USAs president Donald Trump har stilt seg bak avtalen.

Etter det Financial Times opplyser tyder artiklane på at Beijing ikkje vil godkjenne ein avtale som inneber at appen, som blir brukt til å leggje ut korte videoar, hamnar i amerikanske hender.

(©NPK)