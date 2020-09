FBI åtvarar om desinformasjon på valdagen

utenriks

– Utanlandske aktørar og cyberkriminelle kan lage nettsider, endre eksisterande nettsider eller lage eller dele samsvarande innhald på sosiale medium for å spreie falsk informasjon, står det i ei felles fråsegn frå det føderale politiet FBI og amerikanske Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CIAs).

Slike handlingar kan ha som mål å skape tvil om valprosessen og undergrave tilliten til USAs demokratiske institusjonar, seier byråa.

Presidentvalet i USA er 3. november, men på grunn av den enorme auken i røysting per post forårsaka av koronapandemien, kan det ta fleire dagar før alle stemmene er talde opp og valresultatet er klart.

Denne tida kan utnyttast av aktørar til spreie påstandar om valjuks, feil eller at valapparatet er hacka for å «overtyde folk om at valet er ugyldig», påpeikar FBI og CIAs.

Oppmodinga til veljarane er å dobbeltsjekke all informasjon dei les eller høyrer og lene seg på truverdige kjelder som valstyresmaktene. Folk blir òg oppmoda til å rapportere mistenkjeleg informasjon til FBI eller til sosiale medium som Facebook og Twitter.

