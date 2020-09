EU hjelper Hellas med mottakssenter på Lesvos

utenriks

EU vil opprette ei eiga arbeidsgruppe som skal hjelpe greske styresmakter å betre levetilhøva for dei mange tusen asylsøkjarane som bur i telt som vart sette opp i all hast etter at leiren brann.

– Saman må vi vise at EU kan handtere migrasjon på ein human og effektiv måte, sa EU-kommissær Ursula von der Leyen då ho la fram forslag til ny felles migrasjonspolitikk for Unionen.

Moria-leiren hadde kapasitet til drygt 2.700 menneske, men over 12.500 levde i og rundt leiren då han brann ned. Levetilhøva der vart sterkt kritiserte.

Seks afghanske asylsøkjarar, blant dei to mindreårige, er arresterte, mistenkte for å ha tent på brannen.

