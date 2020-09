Cindy McCain stiller seg bak Biden i presidentvalkampen

utenriks

I ei rekkje meldingar på Twitter gjer ho greie for grunnane til å støtte Biden, skriv CNN

– Han vil vere ein øvstkommanderande som den beste kampstyrken i verda kan stole på, fordi han veit korleis det er å sende eit barn av garde for å kjempe, skreiv McCain.

Biden kunngjorde på eit valkamparrangement at McCains støtte kjem som ei følgje av president Donald Trumps påståtte utsegner om falne soldatar

Ifølgje The Atlantic kom Trump med fråsegnene i Frankrike i 2018 då han skulle besøkje krigskyrkjegarden Aisne-Marne, der amerikanske soldatar som fall i første verdskrigen, ligg gravlagde. Trump skal då ha sagt at kyrkjegarden «er fylt med taparar». Trump sjølv har tilbakevist at han har sagt noko slikt.

Cindy McCain var òg å sjå på Demokratanes landsmøte i slutten av august. I ein video hylla ho vennskapen mellom Biden og den avdøde ektemannen, den republikanske senatoren John McCain.

John McCain døydde hausten 2018, 81 år gammal.

