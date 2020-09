Asylkvotar ut og returhjelp inn i EUs nye migrasjonspakt

utenriks

Obligatorisk fordeling i periodar med press og mange innkomer på kort tid har vore ein viktig grunn til at tidlegare forsøk på å bli samde har stranda.

Innanrikskommissær Ylva Johansson foreslår i staden ei meir fleksibel ordning. Dersom eit land opplever stort press, kan det be kommisjonen om hjelp. Dersom kommisjonen er samd, må alle medlemsland bidra, men det treng altså ikkje skje i form av overføringar.

Eit alternativ er at land kan hjelpe til med retur av personar som har fått avslag. Det er ikkje først og fremst snakk om praktiske tiltak som fly eller annan transport, men ein diplomatisk innsats for å få i stand avtalar med mottakarlandet. Dersom dette ikkje lukkast, må landet som tok ansvar for tilrettelegginga, sjølv ta over personane det gjeld.

– Det går òg an å hjelpe på andre måtar, som å byggje mottakskapasitet eller hjelpe overfor tredjeland, men det må ikkje bli ein for stor del av hjelpa, forklarer den svenske kommissæren.

To køar

Returar har fått ein sentral plass i forslaget Johansson og visepresident Margaritis Schinas legg fram onsdag.

Allereie ved innkome til EUs yttergrense skal det skje ei grovsiling. Registreringa blir stramma opp, og identitets-, helse- og tryggingskontroll skal skje innan fem dagar. Her skal det òg takast fingeravtrykk, som blir registrert i databasen Eurodac. Deretter blir asylsøkjarane sende inn i to køar. Personar frå land som sjeldan blir løyvde asyl i EU, blir i hovudsak sette i ein hurtigkø.

– I fjor hadde vi 140.000 irregulære innkomer. Fleirtalet av dei er ikkje flyktningar, og kjem til å få eit negativt vedtak, seier Johansson til svenske og finske journalistar.

– Forslaga våre inneber ein tydeleg, rettvis og rask grenseprosedyre, så folk ikkje må vente i uvisse, seier ho på pressekonferansen med Schinas.

Tilknyting opnar for overføring

Sjølve asylbehandlinga skal som hovudregel framleis skje i det landet asylsøkjaren først kjem til. Det blir ikkje tillate å reise vidare, sett bort frå for somme grupper.

I dag kan personar som har ektefelle i eit anna EU-land bli overført dit for å få søknaden sin behandla. Dette skal utvidast til også å gjelde søsken. I tillegg kan folk som har studert eller jobba i eit EU-land tidlegare, eller har visum frå eit land, blir overført dit.

Dei som har stifta familie undervegs, til dømes i eit transittland, skal vi halde samla.

Vil ikkje setje tak

Det nye forslaget vil òg forby kriminalisering av frivillige som hjelper asylsøkjarar. I tillegg skal det innførast ekstra overvaking for å unngå at folk blir pressa tilbake utan å få saka si vurdert.

Johansson vil ikkje komme med noko volummål, altså tal for kor mange asylsøkjarar EU skal ta imot.

– Asylretten er ikkje forenleg med å setje eit slikt tak, seier ho.

Saman med skjerpa grensekontroll, går kommisjonen inn for «skreddarsydde samarbeid til gjensidig nytte» med tredjeland. Slik vil dei då, mellom anna, kjempe mot menneskesmugling. Johannson legg til at det ikkje er aktuelt med leirar utanfor EU.

Optimist

Forslaget skal dei no behandle parallelt i EU-parlamentet og i medlemslanda. Der er det duka for tøffe diskusjonar, og Johansson er budd på at meiningane vil vere delte om det ho foreslår.

– Vi kjem til å ha 27 land som ikkje er nøgde. Men eigentleg er det betre med 27 som er misnøgde, men villige til å forhandle, enn om halvparten hadde sagt «perfekt» og den andre halvparten noko anna, seier den svenske kommissæren. Ho trur ikkje det blir lett, men ho er likevel optimist og åtvarar mot å dramatisere migrasjonsspørsmålet.

– Det handlar om å vere pragmatisk og løyse dei problema vi har. Migrasjon er normalt. Det har alltid vore der og vil alltid finnast og bidreg til å gjere EU rikare. Oppgåva vår er å handtere det på ein bra måte.

