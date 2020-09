Tyrkia kritiserer EUs Libya-sanksjonar

utenriks

EU innførte måndag sanksjonar mot tre selskap, frå Tyrkia, Kasakhstan og Jordan, som skal ha brote våpenembargoen mot krigsherja Libya.

– I ei tid der det blir jobba for å redusere spenninga i austlege delar av Middelhavet, er slike feilaktige avgjerder særs uheldig, heiter det i ei fråsegn frå det tyrkiske utanriksdepartementet, som legg til at EUs avgjerd er utan verdi for Tyrkia.

EU vart òg samde om å innføre sanksjonar mot to personar som er skulda for menneskerettsbrot i Libya.

Den libyske regjeringa i Tripoli, som er anerkjent av FN, er utfordra av opprørsgeneralen Khalifa Haftar, som styrer aust i landet.

(©NPK)