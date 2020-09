utenriks

Eit estimat frå EUs økonomidirektorat viser at forbrukaranes tiltru har auka med 0,8 poeng i eurosona sidan august. For alle dei 27 EU-landa er auken på 0,6 prosent.

Dei såkalla FCCI-indikatorane ligg på høvesvis -13,9 og -14,9, eit stykke under langtidsgjennomsnittet på -11,1 for dei 19 eurolanda og -10,5 for heile EU.

I februar viste indikatoren -6,6 for eurosona og -5,9 for unionen sett under eitt.

(©NPK)