Snowden godtek at den amerikanske staten får bokinntektene

Ein føderal dommar har gitt justisdepartementet medhald i kravet om å få Snowdens inntekter, og har vurdert kor mykje Snowden må betale.

Dommaren har så langt ikkje godkjent inndragingsplanen som Snowden og Trump-administrasjonen har vorte samde om, melder CNN.

Snowdens inntekter knytt til sjølvbiografien er så langt på 4,2 millionar dollar. I tillegg har han halde 56 talar som har gitt han ei inntekt på 1,03 million dollar, i gjennomsnitt 18.000 dollar per tale, ifølgje rettsdokument.

Det samla beløpet på over 5 millionar dollar skal setjast inn i eit fond, ifølgje avtalen som Snowden og Washington har inngått.

Lawrence Lustberg, ein advokat for Snowden, seier at avtalen, som vart innlevert til ein domstol tysdag, ikkje betyr at føderale styresmakter umiddelbart får pengane, fordi Snowden vurderer å anke ei tidlegare rettsavgjerd frå dommaren.

Snowden, som tidlegare jobba for CIA og NSA, avslørte i 2013 programma til amerikanske styresmakter for masseovervaking etter 11. september 2001. Han har sidan budd i eksil i Russland, der han har fått asyl.

USA har sikta Snowden for spionasje og tjuveri av regjeringseigedom og krev han utlevert.

Sjølvbiografien «Permanent Record», som på norsk har fått tittelen «Systemfeil», vart utgitt 17. september i fjor. Justisdepartementet i Washington gjekk til søksmål for å hindre at Snowden tente pengar på boka.

