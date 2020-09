SAS kan gå i gang med storstilt redningsplan

utenriks

Totalt skal over 14 milliardar kroner redde selskapet dei to neste åra. Konsekvensen blir ein tydeleg statleg eigarskap. Både Sverige og Danmark går inn med milliardlån og ei storstilt kapitalinnsprøyting ved at dei kjøper aksjar for milliardar av kroner.

– Eg vil vere heilt ærleg, dette var avgjerande for oss. Eg har prøvd å vere transparent med det gjennom heile krisa, vi kjem ikkje gjennom dette utan hjelp til å rette opp att likviditeten og soliditeten vår, seier toppsjef i SAS, Rickard Gustafson, til Dagens Nyheter.

Skeptiske kreditorar

SAS har til liks med andre flyselskap blødd økonomisk under koronapandemien. I ein periode låg i prinsippet nesten heile verksemda nede.

I juni la selskapsleiinga fram eit forslag til redningsplan som sidan er revidert fleire gonger etter at det første utkastet vart forkasta av kreditorane.

Tysdag vart planen godkjend av aksjonærane i selskapet på ei ekstraordinær generalforsamling, og SAS kan no gå i gang med å hente inn pengane som rekapitaliseringsplanen skal sikre.

I oktober er det venta at selskapet vil leggje ei mengd nye aksjar ut for sal. For dei noverande aksjonærane betyr det at aksjane deira blir utvatna.

Flytande i halvtanna år

Aksjeanalysesjef Jacob Pedersen hos Sydbank meiner at SAS no er redda og kan halde seg flytande i halvtanna år framover. Han er ikkje overraska over at aksjonærane stemde ja, sidan alternativet ville vore konkurs.

– Det er eit viktig, men ikkje uventa skritt. Det er ingen tvil om at denne redningsplanen er alfa og omega for overlevinga i SAS fordi ein nett no står med så store tap på grunn av manglande passasjerar, seier Pedersen.

Korleis det vil gå med SAS på sikt, er avhengig av når og i kor stor grad passasjerane kjem tilbake.

– Om det triste talet på passasjerar held fram, risikerer ein å måtte hente inn pengar igjen om 1-1,5 år, meiner Pedersen.

SAS har allereie kutta rundt 5.000 fulltidsstillingar av totalt 11.000.

