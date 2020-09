Rikeleg tilgang på narkotika i EU trass i pandemien

utenriks

Byrået peikar særleg på kokain som eit veksande problem. Reinleiksgrada aukar, og stadig fleire menneske blir lagde inn til behandling, endå beslaga òg aukar kraftig.

I fjor var det òg auka produksjon av syntetisk narkotika i Europa, mellom anna nye syntetiske opioid og ecstasytablettar med høgt innhald av MDMA, hevdar Det europeiske overvakingssenteret for narkotika og narkotikaavhengnad, som held til i Portugal.

Byrået peikar òg på at det i det siste året har vore rekordstore beslag av heroin.

Liten effekt av pandemien

Koronapandemien ser ikkje ut til å ha hatt nokon vesentleg verknad på narkotikaproduksjonen, sjølv om stengde grenser har gjort distribusjonen meir uføreseieleg.

Byrået seier at organiserte forbrytarbandar raskt omorganiserte og tilpassa seg dei nye tilhøva, slik at produksjon, smugling og omsetnad av narkotika kunne haldast oppe.

– Det er frykt for at nyskapande distribusjonsmodellar som er utvikla under nedstenginga, saman med den økonomiske effekten på sårbare samfunn, skal auke utfordringane som eit rikeleg tilbod allereie inneber, heiter det i rapporten.

Det mørke nettet

Medan gatesalet er redusert på grunn av restriksjonane, ser det ut til at handelen i stadig større grad går føre seg på det mørke nettet, på sosiale medium og ved heimeleveringar.

Smugling med fly fall som følgje av restriksjonane, men smugling på skip held fram på same nivå som før pandemien.

Auka beslag av store parti med kokain, cannabis og heroin som kjem sjøvegen, skaper bekymring for at dei organiserte bandane har infiltrert legitime distribusjonskanalar som sjøtransport og store hamner.

I 2018, som er det siste året byrået har statistikk for, vart det beslaglagt 181 tonn narkotika, 40 tonn meir enn året før, og beslaga av heroin dobla seg.

– Vi må vere bekymra for at somme i samfunnet vårt kan bli meir utsett for narkotikaproblem etter kvart som dei økonomiske konsekvensane av pandemien gjer seg gjeldande, seier direktør Alexis Goosdeel i byrået.

(©NPK)