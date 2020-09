Redningsaksjon igangsett for 180 stranda kvalar i Australia

utenriks

Ekspertar fryktar at ein tredel av dei stranda grindkvalane alt har døydd etter å ha stranda på tre ulike stader i Macquarie Harbour på vestkysten av Tasmania.

Marinbiolog Kris Carlyon seier det innan måndag kveld ikkje var mogleg å nå dei fleste av det 270 kvalane med båt. Tysdag starta ein utfordrande redningsaksjon for å redde kvalane som har dei beste moglegheitene til å overleve. Eit mannskap på om lag 60 beståande av mellom anna frivillige og fiskarar deltek.

– Nokre av dyra er rett og slett for store og ligg på ein ugunstig stad. Dette er nok ei av dei mest krevjande hendingane av denne typen vi har sett på Tasmania, seier Carlyon.

Det er ikkje uvanleg at kvalar strandar på Tasmania, men talet er sjeldan høgt. Det er meir enn ti år sidan sist over 150 kvalar stranda på denne måten. Carlyon seier dei ikkje veit kvifor kvalane stranda, men at det kan komme av eit uhell eller feilnavigasjon.

Det er venta at redningsarbeidet kjem til å ta fleire dagar, men grindkvalar er robuste skapningar, og dei kan overleve i fleire dagar dersom forholda ikkje endrar seg, påpeikar Carlyon.

Redningsmannskapa kjempar både mot kulde, regn og det uføreseielege tidvatnet i bukta, som blir styrt av lufttrykket.

– Det er ganske røft for folk der ute, men for kvalane er det ideelt, seier Carlyon.

