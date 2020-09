Omstridt brexit-forslag blir behandla i Parlamentet

utenriks

Forslaget har møtt sterk motstand både i Brussel, Belfast og Dublin.

Regjeringa til statsminister Boris Johnson blir likevel venta å få fleirtal etter at Johnson har inngått kompromiss for å blidgjere skeptiske konservative partifellar. Eit tillegg til lovforslaget som no ligg til behandling, krev at Parlamentet må godkjenne eventuelle brot på skilsmisseavtalen med EU.

Johnson ønskjer reglar som hindrar at Nord-Irland har eit anna tollregime enn resten av Storbritannia.

I brexitavtalen er det nedfelt avsnitt som sikrar ei open grense mellom Nord-Irland og republikken Irland for å verne fredsavtalen. Når Storbritannia går ut av EU, blir denne grensa den einaste landegrensa mellom Storbritannia og EU.

I avtalen ville EU derfor sikre seg at Irland-grensa ikkje skulle brukast som ei bakdør for å kanalisere ikkje-tollklarerte produkt inn i EU frå resten av Storbritannia. Derfor vart EU og britane samde om ei form for kontroll i Irskesjøen.

