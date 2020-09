Mot fleirtal i Senatet for Trumps høgsterettsnominasjon

utenriks

Senatoren frå Colorado slo seg dermed saman med andre republikanske senatorar som har lova å vurdere Trumps kandidat til å erstatte nyleg avdøde høgsterettsdommar Ruth Bader Ginsburg.

Gardner seier han vil stemme for ein person som «beskyttar grunnlova, ikkje er lovgivande og sikrar lova».

– Skulle ein kvalifisert kandidat som møte desse krava bli foreslått, vil eg stemme bekreftande, seier Gardner.

Fleirtal i Senatet

Han sa ikkje noko om avstemminga burde skje før eller etter presidentvalet 3. november. Gardner har tidlegare sagt at ein burde vente med avstemminga, og vendinga kan bety at berre to eller tre republikanarar vil stemme mot Trumps utnemning.

Republikanarane har fleirtal i Senatet med 53 mot 47 plassar, og sjølv om tre republikanske senatorar ikkje stemmer for Trumps kandidat, kan visepresident Mike Pence avgjere utfallet med stemma si.

Fire republikanske senatorar kunne derimot hindra ei hurtig utnemning frå Trump. Lisa Murkowski frå Alaska og Susan Collins frå Maine stadfesta begge i helga at dei ikkje vil godkjenne nokon ny dommar før valdagen 3. november. Presidenten svarer med å seie at dei kjem til å bli hardt straffa av veljarane.

Avstemming i år

For samtidig med valet av president er alle dei 435 seta i Representanthuset og 35 av dei 100 plassane i Senatet på val. Gardner søkjer attval og blir utfordra av demokratanes John Hickenlooper. Det blir sett på som årsaka til at Gardner no seier at han vil støtte Trumps kandidat.

Det er uviss korleis Mitt Romney vil stemme, medan Chuck Grassley seier han ikkje kjem til å motsetje seg planen til presidenten.

Trump seier han vil nominere ein kandidat til høgsterett fredag eller laurdag, og republikanaranes fleirtalssleiar Mitch McConnell seier Senatet skal stemme over Trumps nominasjon til ny dommar før året er omme.

