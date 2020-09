Kraftig skjerping av koronatiltaka i England

utenriks

– Vi har, som Spania og andre land, nådd eit farleg vendepunkt, og vi må handle no, sa Johnson i ein tale til Parlamentet.

Mellom anna kunngjorde han at pubar, barar og restaurantar må stengje klokka 22, og at så mange som mogleg må jobbe heimanfrå for å bidra til å bremse spreiinga av koronaviruset.

Den britiske regjeringa styrer berre helsepolitikken i England, men Johnson sa at han har snakka med førsteministrane i Skottland, Nord-Irland og Wales, og at dei vil innføre liknande tiltak.

Verst i Europa

Innføringa av nye restriksjonar skjer dagen etter at styresmaktene opplyste at talet på nye smittetilfelle no doblar seg kvar sjuande dag og kan komme opp mot nærare 50.000 per dag i oktober om ikkje noko blir gjort for å bremse pandemien. Storbritannia er no det landet i Europa der flest har døydd av koronaviruset.

Johnson sa at alle no må bruke munnbind i drosjer så vel som på all offentleg transport, og at talet på personar i samlingar som bryllaup blir avgrensa til 15, mot 30 no. Ein plan om at fleire kan vere til stades på idrettsarrangement, blir òg lagt på is inntil vidare.

Høge bøter

– Vi kan berre lukkast dersom alle respekterer desse reglane, sa han og kunngjorde samtidig høge bøter til dei som ikkje respekterer krav om karantene, og til verksemder som ikkje respekterer dei nye reglane.

Mellom anna kan dei som fleire gonger bryt karantene dei er pålagde, få ei bot på opp til 10.000 pund (nær 120.000 kroner).

Allereie lever fleire millionar britar i det nordaustlege England, og andre stader, under strenge restriksjonar på grunn av lokale utbrot og smittespreiing.

Skular og butikkar opne

Dei nye tiltaka er likevel langt frå så strenge som under den mykje meir omfattande nedstenginga i vår, og Johnson sa han håpar inderleg at det ikkje blir nødvendig med kraftigare lut.

Han viste til at skular, universitet, dei fleste butikkar og byggjeplassar framleis vil vere opne, og at så mykje som mogleg av den økonomiske verksemda held fram som vanleg.

Etter talen i Parlamentet tysdag ettermiddag skal Johnson halde ein TV-send tale til folket tysdag kveld.

I alt er nærare 400.000 registrert smitta i Storbritannia, og det er så langt meldt om 41.788 koronarelaterte dødsfall, viser oversikta til Worldometer.

(©NPK)