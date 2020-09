EU strammar inn reglane for CO2-priskompensasjon

utenriks

Dei nye reglane gjeld statsstøtte knytt til kvotehandelssystemet ETS og gjeld dermed også Noreg, som er ein del av ETS. Endringane gjeld frå årsskiftet og erstattar dei noverande reglane, som vart vedtekne for åtte år sidan.

– For å takle klimaendringane på berekraftig vis og nå måla i den grøne given vår, må vi setje ein prislapp på utsleppa, samtidig som vi unngår karbonlekkasje, sa visepresident Margrethe Vestager då ho presenterte endringane måndag. Karbonlekkasje vil seie at selskap flyttar produksjon til land med mindre strenge utsleppskrav.

Færre sektorar – lågare kompensasjon

Ei av dei viktigaste endringane er at kompensasjonsgrada, som var 85 prosent ved starten av denne perioden, blir sett til 75 prosent etter årsskiftet. Det blir ikkje høve til å gi støtte for «ikkje-effektiv teknologi». Dette er meint som eit vedvarande insentiv til energiinnsparingar.

Samtidig blir talet på sektorar som kan få støtte, kutta frå 14 til 10. Talet på undersektorar går frå 20 til 7. Dei sektorane som kan få støtte, inkluderer dei som er særleg konkurranseutsette, som er særleg sårbare for auka energiprisar, og som har små moglegheiter til å betre energieffektiviteten.

Det blir òg stilt vilkår til at selskapa innfører andre tiltak for å kutte utsleppa.

– EU har lytta

I Noreg er reaksjonane positive på både arbeidsgivar- og arbeidstakarsida.

– Slik vi ser dei reviderte retningslinjene, har EU lytta til innspela dei har fått frå mange norske næringslivsaktørar og norske styresmakter. Det er no eit stort manøvreringsrom for norske styresmakter innanfor dette rammeverket, seier direktør Ingebjørg Harto ved NHOs Brussel-kontor til NTB.

– Vi legg til grunn at norske styresmakter vil nytte seg av dette handlingsrommet for å garantere konkurranseevna til norsk industri som konkurrerer i ein global marknad. Det er viktig for norske bedrifter og mange norske arbeidsplassar, legg ho til.

– Opp til regjeringa

Forbundsleiar Frode Alfheim i fagforbundet Industri Energi er letta over at ordninga er på plass. Også han ventar no på norske styresmakter.

– No er det opp til regjeringa å bruke det handlingsrommet ordninga gir, til å sørgje for at norske arbeidsfolk kan bidra til at prosessindustrien driv det grøne skiftet framover, seier Alfheim til NTB. Han trekkjer spesielt fram nikkelproduksjonen i Noreg og er glad han er innlemma i ordninga.

