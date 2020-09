EU-ministrar står samla bak brexit-forhandlar og ber britane slutte å spele

utenriks

– Den såkalla indre marknad-loven bekymrar oss veldig, fordi den bryt dei styrande prinsippa i utmeldingsavtalen. Det er fullstendig uakseptabelt for oss, sa den tyske europaministeren Michael Roth på veg inn til møtet på tysdag.

Lova legg opp til at britane kan overstyre brexitavtalen frå sist vinter, og dermed bryte dei folkerettslege forpliktingane i landet. Roth minte om at tida er knapp før overgangsperioden etter brexit går ut ved årsskiftet.

– Vêr så snill, kjære venner i London: Slutt å spele. Tida er i ferd med å renne ut.

– Bekymra

Etter møtet med kollegaene frå dei andre EU-landa var Roths bodskap det same.

– Vi er bekymra for den utilfredsstillande situasjonen i forhandlingane. Møtet kom igjen med eit tydeleg signal for støtte til sjefforhandlaren vår Michel Barnier og folket hans. Vi står alle samla, og vi står bak Irland, seier Roth.

Han understrekar at EU vil ha eit så nært forhold som mogleg til Storbritannia i framtida.

Samhaldet er vårt sterkaste kort, la Maros Sefcovic til på pressekonferansen. Han er visepresident i EU-kommisjonen og sit òg i felleskomiteen som EU har oppretta for å ha oppsyn med utmeldingsavtalen. Han skal møte den britiske motparten sin Michael Gove neste veke.

– Vi trur på beherska og konstruktivt samarbeid. Det britiske lovforslaget om den indre marknaden bryt utmeldingsavtalen sånn det finst, men vi skal halde fram forhandlingar i god tru om forholdet til Storbritannia.

Ny runde

Samtidig som Sefcovic møte Gove, held Barnier fram og motparten hans David Frost forhandlingane om ein handelsavtale og det framtidige forholdet over Kanalen.

Den britiske statsministeren Boris Johnson har sett midten av oktober som ein tidsfrist for å komme i hamn med ein avtale – eller innsjå at det ikkje går. EU har sagt at ein avtale må vere klar innan utgangen av oktober, dersom ein skal rekke å ordne det praktiske og juridiske før årsskiftet.

Ekspertar fryktar kaos dersom ein ny handelsavtale ikkje finst før britane er heilt ute av alle EU-samarbeid når klokka ringjer inn det nye året.

