Amerikansk politimann tiltalt for å ha spionert på tibetanarar

Mannen var tilsett ved ein politistasjon i Queens og han var òg offiser i reservestyrken til den amerikanske hæren. Han er fødd i Kina og hadde fått politisk asyl i USA etter at han hevda at han vart torturert av kinesiske styresmakter på grunn av den tibetanske etnisiteten sin. Foreldra hans var medlemmer av kommunistpartiet i Kina, seier tiltalen.

I tiltalen vart han frå 2018 til 2020 instruert av det kinesiske konsulatet i New York til å bruke kontaktane sine i det tibetanske miljøet i byen for å samle inn informasjon om aktivitetane til tibetanarane, og for å blinke ut moglege informasjonskjelder.

33-åringen lét òg medlemmer frå det kinesiske konsulatet delta på arrangement i regi av New York-politiet, og kinesiske styresmakter betalte han visstnok titusenvis av dollar, etter det tiltalen seier.

New York Citys politimeister Dermot Shea seier at mannen har brote alle eidar som han har gjort på amerikansk jord – overfor USA, hæren og politiet.

Måndag vart mannen framstilt for ein dommar og sett i varetekt. Han er suspendert frå politistillinga si.

Kinesiske styresmakter avviser skuldingane og meiner dei er oppdikta.

– Denne såkalla tiltalen er full av «truleg», «mogleg» og andre meiningar, og dette er fullstendig oppdikta klagar, sa talsmannen til det kinesiske utanriksdepartementet, Wang Wenbin, tysdag.

