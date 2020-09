Tikhanovskaja i Brussel – Kypros held att sanksjonar

utenriks

Måndag morgon hadde Svetlana Tikhanovskaja frukostmøte med utanriksministrar i EU før dei gjekk vidare til eit ministermøte der situasjonen i Kviterussland er eitt av dei viktigaste temaa.

– Vi føler Europas støtte til det kviterussiske folket og for situasjonen vår, sa Tikhanovskaja til NTB og eit knippe andre medium på veg ut frå møtet.

– Vi forventar at EU ikkje anerkjenner Lukasjenko som legitim president, at dei innfører sanksjonar mot dei som står bak overgrepa og at dei sluttar å støtte regimet økonomisk. Dei pengane kjem til å gå til nye overgrep.

Kypros

Det er langt frå sikkert at ønsket om sanksjonar blir høyrt i denne omgangen. Kypros har ifølgje kjelder i diplomatiet sett seg på bakbeina. Dei vil ikkje stemme for tiltak overfor kviterussiske tenestemenn før dei andre EU-landa òg blir samde om sanksjonar mot Tyrkia i samband med gassleitinga aust i Middelhavet.

Dei to sakene har i utgangspunktet ikkje noko med kvarandre å gjere, men kypriotane set altså eitt sanksjonsvedtak som vilkår for det andre. Vedtaket må vere samrøystes, og eitt land kan dermed halde igjen heile prosessen.

EU har allereie sagt at dei vil innføre sanksjonar mot kviterussiske embetsmenn som var involverte i valfusk og i den valdelege undertrykkinga av demonstrasjonane i etterkant av valet 9. august. Håpet var at dei kunne vedta lista på utanriksministermøtet på måndag.

Ønskjer nyval

Tikhanovskaja sjølv ser ut til å ta den siste snublesteinen med nærast stoisk ro.

– Eg trur alt vil bli avgjort i næraste framtid, og eg trur avgjerda til EU vil vere nyttig for landet vårt, seier ho.

Etter frukosten gjentok ho òg at målet til opposisjonen framleis er eit nytt og fritt val. Ho seier det som går føre seg i Kviterussland er ein fredeleg revolusjon, og at opposisjonen ikkje ønskjer blodutgyting eller noka form for krig.

– Eg vil òg gjenta og understreke at dette ikkje er ei sak for Russland eller Europa. Dette er våre interne saker, og målet vårt er berre at folket skal få byggje landet på nytt, utan innblanding.

