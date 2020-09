Ny dansk koronastudie viser overraskande tal

utenriks

– Det er eit kjempehøgt tal, og vi kan ikkje heilt forklare kvifor somme menneske utan eksisterande sjukdom blir så sjuke, medan andre nesten ikkje får nokon symptom, seier intensivlege Nicolai Haase ved Rigshospitalet i København til dansk TV 2.

Forskarane har gått gjennom utviklinga til 323 koronasmitta pasientar som fekk intensivbehandling frå mars til midten av mai. 118 av dei døydde, det vil seie 37 prosent.

Ifølgje Haase er døyelegheita blant intensivpasientar i land med store utbrot på over 50 prosent. Samstundes er døyelegheita blant intensivpasientar med covid-19 lågare i Danmark enn den forventa døyelegheita for tilsvarande sjukdomsutvikling som ikkje kjem av koronavirus.

Studien viser òg at gjennomsnittsalderen på koronapasientar som får intensivbehandling i Danmark, er 68 år, noko som er høgare enn i land som USA, Italia og Kina.

Av dei 323 intensivpasientane fekk 82 prosent behandling i respirator på grunn av alvorleg lungebetennelse forårsaka av koronaviruset. Ifølgje Haase er det ein tydeleg samanheng mellom eksisterande sjukdom, høg alder og ein alvorleg sjukdomsutvikling.

– Jo fleire sjukdommar du har frå før, jo større er risikoen for ikkje å overleve. Særleg eksisterande lungesjukdommar ser ut til å ha størst innverknad. Vi ser òg at personar over 70 år har langt større risiko for å døy, seier Haase.

(©NPK)