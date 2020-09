Navalnyj seier det vart funne novitsjok «på og i» kroppen hans

utenriks

– To uavhengige laboratorium i Frankrike og Sverige og spesiallaboratoriet til det tyske forsvaret stadfesta at det var novitsjok på og i kroppen min, skriv Navalnyj i det første blogginnlegget sitt sidan har vart sjuk.

Han noterer at Russland framleis ikkje har sett i gang noka etterforsking, og at det i russiske medium har vore spekulert i at vestleg etterretning står bak.

– Eg hadde ikkje venta noko anna, skriv Navalnyj.

Han bad òg russiske styresmakter om å sende kleda hans, som vart fjerna før han vart flogen til Tyskland.

Navalnyj vart alvorleg sjuk under eit besøk i Tomsk 20. august. Etter internasjonalt press vart han send med fly til Berlin, og det har sidan vorte påvist at han var forgifta med nervegifta novitsjok.

