Inga EU-semje om sanksjonar mot Kviterussland

utenriks

Dei 27 landa er for lengst samde om at dei vil innføre sanksjonar. Målet var at utanriksministrane måndag skulle vedta ei liste over kven som tiltaka skal gjelde, men slik vart det altså ikkje.

– Vi klarte ikkje å oppnå det nødvendige samrøystes resultatet, sa Josep Borrell etter møtet.

På førehand sa kjelder i diplomatiet at Kypros har sett seg på bakbeina. Dei vil ikkje stemme for ei sanksjonsliste før EU-landa også blir samde om sanksjonar mot Tyrkia i samband med gassleitinga aust i Middelhavet.

