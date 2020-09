Flaggar på halv stong i 30 dagar til minne om Ginsburg

utenriks

I tillegg til at flagget på plassen utanfor høgsterettsbygningen er fira på halv stong, er det hange opp svarte gardiner framfor inngangen til rettssalen, skriv nyheitsbyrået Reuters.

Ginsburg, som i nesten tre tiår var ein markant forkjempar for kvinners rettar og likestilling i USA, døydde av kreft. Ho vart 87 år gammal.

I ei fråsegn søndag seier høgsterett at Ginsburgs plass i salen, og plassen framfor han, også er dekt med eit svart, tynt ullstoff, slik tradisjonen er når ein sitjande høgsterettsdommar døyr.

Mange har i helga besøkt trappa framfor bygningen for å leggje ned blomstrar og sørgje over høgsterettsdommaren, som i sine siste år var den klare leiaren for den liberale fløya i retten.

(©NPK)