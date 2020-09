Biden: Forsøket på å hasteutnemne ny høgsterettsdommar er «maktmisbruk»

utenriks

Høgsterettsdommar Ruth Bader Ginsburgs død har ført til ein kamp om den tomme høgsterettsplassen.

Søndag gjorde Trump det klart at han vil nominere ein kandidat til stillinga så snart som mogleg, trass i protestar frå Demokratane. Fleirtalsleiaren i Senatet, republikanaren Mitch McConnell, har sagt at ei høyring om utnemninga kan skje allereie denne veka.

Presidentkandidat Joe Biden prøver no å overtyde fleire republikanske senatorar om å vente med utnemninga til etter presidentvalet 3. november.

– Hald fast ved den konstitusjonelle plikta di og samvitet. La folket snakke. Sløkk flammane som har slukt landa vårt, sa Biden i ein tale ifrå vippestaten Pennsylvania søndag.

Senatorane Lisa Murkowski og Susan Collins har sagt at dei ikkje vil godkjenne nokon ny dommar før valdagen. Fire republikanske senatorar må bryte ut av rekkjene for å stoppe Trumps nominasjonsprosess, og Biden vende seg til dei ved å åtvare om at Trumps plan var «maktmisbruk».

– Eg trur veljarane vil gjere det klart. Dei vil ikkje godta slikt maktmisbruk, dette konstitusjonelle misbruket, sa Biden.

Eit fleirtal av amerikanarar, inkludert mange republikanarar, ønskjer at eit ny høgsterettsdommar skal utpeikast av vinnaren av presidentvalet, viser ei spørjeundersøking frå nyheitsbyrået Reuters og Ipsos. I alt 62 prosent meiner det er rett å vente til etter valet, medan 23 prosent var usamde i det, og resten av dei spurde var usikre.

Biden gjorde det klart at Trumps val bør respekterast dersom den sitjande presidenten vinn valet, men la til at:

– Dersom eg vinn valet, bør president Trumps kandidat trekke seg, og som ny president bør eg vere den som utnemner dommar Ginsburgs etterfølgjar.

(©NPK)