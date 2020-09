«Schitt’s Creek» gjorde reint bord i Emmy-utdelinga – «Succession» vart beste drama

utenriks

Den første prisen i Hollywoods første store prisutdeling etter at pandemien ramma gjekk til Catherine O'Hara. Ho vart tildelt prisen for beste kvinnelege skodespelar i ein komedie for rolla i «Schitt’s Creek».

Netflix-komedien følgjer ein familie som hamnar i økonomisk krise og blir tvinga til å flytte.

Neste pris gjekk til O'Haras kollega Eugene Levy, som fekk prisen for innsatsen i same serie. Levy sa det var ironisk at «den raraste rolla» han hadde spelt nokon gong gav ein Emmy.

– Eg må seriøst stille spørsmål ved kva eg har gjort dei siste 50 åra, sa han i takketalen på videolink.

Like etter vart serien òg tildelt prisen for beste manus og sikra seg òg den gjæve prisen for beste komiserie. «Schitt's Creek» hanka òg inn prisen for beste kvinnelege og mannlege birolle og sikra seg heile ni prisar på Emmy-utdelinga.

«Succession» beste drama

Det var ingen raude løparar under årets Emmy-utdeling, som er svaret til TV-bransjen på Oscar-showet. Komikar Jimmy Kimmel leidde sendinga frå ein tom sal i Los Angeles, ein by som framleis er under strenge restriksjonar, og dei nominerte hadde på førehand fått tilsendt kamera for å kunne delta direkte.

Prisutdelinga kjem etter nokre månader der TV-seriar har betydd ekstra mykje for mange.

Dramaserien «Succession», som handlar om familiekonfliktar og maktkamp i eit medieimperium, vart kåra til beste drama, og serieskapar Jesse Armstrong brukte høvet til å rette eit stikk mot president Donald Trump og det Armstrong omtalte som elendig handtering av pandemien.

Jeremy Strong fekk prisen for beste mannlege skodespelar i ein dramaserie for rolla i «Succession».

Prisen for beste birolle i ein dramaserie gjekk til Billy Crudup i «The Morning Show» og Julia Garner for rolla i «Ozark».

Superheltserie til topps

Den mørke satiren «Watchmen» sikra seg på si side prisen for beste miniserie i tillegg til fleire andre prisar.

Serien som blir send på HBO, var ein av årets storfavorittar med heile 26 nominasjonar. I alt vart serien tildelt elleve prisar i ulike kategoriar, mellom anna for beste mannlege og kvinnelege hovud- og biroller og for spesialeffektar.

Den gjævaste prisen var likevel prisen for beste miniserie, som «Watchmen» vann i konkurranse med «Little Fires Everywhere», «Mrs. America», «Unbelievable» og «Unorthodox».

I kategorien beste talkshow var det «Last Week Tonight with John Oliver» i år som i fjor som vart heidra med ein Emmy-pris. Oliver var blant fleire av prisvinnarane som oppmoda amerikanarar om å bruke stemmeretten i presidentvalet 3. november.

Det same gjorde Mark Ruffalo, som vann prisen for beste mannlege hovudrolle i miniserie eller TV-film for innsatsen i «I Know This Much is True».

(©NPK)