Sveriges regjering vil forlengje koronatiltak til neste sommar

utenriks

– Pandemien er ikkje over. Viruset består, og smittespreiinga aukar i naboområda til Sverige, seier sosialminister Lena Hallengren fredag kveld.

Regjeringa vil halde oppe restriksjonane som har rådd sidan i sommar for mellom anna barar og serveringsstader, opplyser ho. Den noverande lova går i utgangspunktet ut ved årsskiftet.

Sverige innførte allereie i mars tiltak for å gjere det mogleg for serveringsstader å halde ope under pandemien.

Dei må motverke trengsel og halde oppe einmetersregelen, berre tilby sitteplassar og ha handvask og handsprit tilgjengeleg.

(©NPK)