Storm varsla i Middelhavet – fly omdirigert i Hellas

utenriks

To Ryanair-fly som skulle lande på øya Kefallinia i Det joniske havet, som ligg mellom Italia og Hellas, vart omdirigert til Aten.

Vindstyrken er på rundt 28 meter per sekund, ifølgje det greske byrået for sivil tryggleik. Grensa for at ein storm skal kunne kallast ein orkan, er ein middelstyrke på 32,6 meter per sekund.

Ein seglbåt fortøydd utanfor øya Ithaka vart teken av bølgjer, men dei to passasjerane om bord klarte å komme seg til land, ifølgje det statlege nyheitsbyrået ANA.

Det greske tryggingsbyrået har oppmoda dei som er i utsette område om å unngå reiser så langt det er mogleg.

