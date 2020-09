Noreg blant 29 land som fordømmer sperring av internett i Kviterussland

utenriks

Internettforstyrringane har skjedd etter president Aleksandr Lukasjenkos valsiger i august, som både opposisjonen og EU ser på som ugyldig. Store demonstrasjonar har sidan rasa i landet.

Fordømminga kjem i ei samla fråsegn publisert av USAs utanriksdepartement. Blant dei andre landa er ei rekkje europeiske land, Australia, Canada og Japan.

– Stenging og blokkering eller filtrering av tenester avgrensar på ein uretteleg måte rettane til fredelege forsamlingar, organisasjonsfridommen og ytringsfridommen, heiter det i fråsegna.

Tidlegare onsdag vart det kjende at Noreg òg er blant 17 land som har aktivert Organisasjonen for tryggleik og samarbeid i Europas (OSSE) såkalla Moskva-mekanisme, som banar veg for gransking av moglege menneskerettsbrot i Kviterussland.

I ei fråsegn fastslår OSSE-landa at styresmaktene i Kviterussland på systematisk vis har gått etter dei som ville gå i dialog og heller held fram å slå valdeleg ned på demonstrasjonane.

Minst 7.000 demonstrantar har vorte arresterte i samband med demonstrasjonane i Kviterussland etter det omstridde valet 9. august.

