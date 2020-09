Moderna og Pfizer offentleggjer planar for fase 3 av vaksinetesting

utenriks

Det skjer etter at ni legemiddelselskap, blant dei Moderna, for eit par veker sidan i ei felles fråsegn forsikra om at dei vil halde seg til vitskaplege prosedyrar i utviklinga av ein koronavaksine.

Like etter Moderna følgde Pfizer, som også er amerikanske og er i fase 3 av testinga. Fase 3 er den siste fasen før vaksinen blir godkjend. I den fasen blir vaksinen og placebo gitt til tusenvis av frivillige deltakarar, for å forsikre at medisinen er trygg og effektiv.

Vaksinekappløpet har vorte svært politisert i USA før presidentvalet i november. President Donald Trump har fleire gonger parerte kritikk av handteringa av koronapandemien med at ein vaksine er like rundt hjørnet.

Onsdag gjentok han påstandar om at den første vaksinen vil godkjennast i oktober, som fører til auka bekymring for at Det kvite hus vil leggje press på mat- og legemiddeltilsynet FDA, som må godkjenne ein eventuell vaksine.

Både ekspertar og tenestepersonar i Trump-regjeringa einest om at det er umogleg å føresjå utfallet av vaksinetestane som er i gang, og at det er svært lite sannsynleg med påliteleg informasjon før 2020 er omme. Ifølgje helsestyresmaktene vil vaksinetilgangen innleiande vere svært avgrensa, og først og fremst avgrensa til helsepersonell og folk i risikogruppene.

Moderna-sjef Stephane Bancel sa torsdag at selskapet i november vil vite om vaksinen fungerer eller ei. Oktober er mogleg – men usannsynleg, sa han til CNBC.

