Madrid blir delvis koronastengt

Det er hovudsakleg folkerike låginntektsbydelar sør i Madrid som blir omfatta av stenginga.

Innbyggjarane der vil frå måndag av berre få lov til å forlate si «sone» for å gå på jobb, få helsehjelp eller ta barna til skulen, opplyser regionregjeringa fredag.

Dei får røre seg fritt innanfor sona si, men ingen utanfrå får sleppe inn. Alle barar og restaurantar må halvere kapasiteten. Dei strenge tiltaka skal vare i to veker.

I heile hovudstadsregionen blir det samtidig forbode med samlingar med meir enn seks personar, ned frå ti i dag.

Spania er eitt av dei hardast ramma landa i Europa, og Madrid står for tida for rundt ein tredel av dei nye smittetilfella. Dei siste to vekene har landa hatt 292 nye smitta per 100.000 innbyggjarar.

Fleire låginntektsdistrikt i det sørlege Madrid har hatt over 1.000 tilfelle per 100.000 innbyggjarar.

Både torsdag og onsdag vart det rapportert om over 11.000 påviste smittetilfelle i Spania. Talet på koronarelaterte dødsfall var høvesvis 162 og 239.

Til saman har Spania registrert over 620.000 koronatilfelle og drygt 30.400 dødsfall.

Då Spania stengde i midten av mars, var tiltaka blant dei strengaste i Europa. Då landet gjenopna 21 juni var det berre påvist rundt 200 nye tilfelle døgnet før.

