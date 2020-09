Drapsbølgje herjar Colombia – bekymring for fredsprosessen

utenriks

Den historiske fredsavtalen i Colombia mellom regjeringa og opprørsgeriljaen FARC, som Noreg bidrog til, skulle betre tryggleiken i landet som har vore herja av vald i tiår.

Dei siste to månadene har ei rekkje massakrar over heile landet skapt auka bekymring for situasjonen. I august fann elleve massakrar stad, medan det hittil i september er registrert åtte, ifølgje organisasjonen Indepaz, som følgjer fredsprosessen i landet.

Til saman er det til no i år registrert heile 57 massakrar i landet, og Indepaz set dødstalet til 230.

– Drapa den siste tida viser kor sterke desse væpna gruppene står no, seier Óscar Parra ved Rosario-universitetet i hovudstaden Bogota til NTB.

Gruppene han viser til, er mellom anna Clan del Golfo og Los Caparrapos, som har utspring i paramilitære grupper og som driv med mellom anna narkohandel, men også avhopparar frå FARC som har teke til våpen igjen, og den venstreradikale geriljaen ELN.

I tillegg har mexicanske narkokartell vorte registrerte i fleire område.

Uoversiktleg konflikt

Massedrapa har skjedd i fleire delar av landet. I departementet Nariño heilt sør i Colombia, langs grensa til Ecuador, vart fem personar drepne 4. september. På heilt motsett side av landet, i Norte de Santander langs grensa til Venezuela, vart tre unge menn drepne 25. august.

– I mange av massakrane har ein ikkje oversikt over kva som har skjedd. I nokre tilfelle kan det dreie seg om hemnoppgjer mellom narkogrupper, seier Parra.

Regjeringa har fastslått at narkosmuglarar har gjort drapa, men det har òg vore hendingar i område som ikkje har mykje kokainproduksjon, ifølgje El País.

– Det er vanskeleg å snakke om ei gitt gruppe som står bak, eller kva strukturar som ligg bak. Det er stor fragmentering av væpna grupper i Colombia no. Men målet med å drepe mange personar på ein gong er å skape frykt og sikre kontroll over eit gitt område, seier Parra.

Fredsprosess i trøbbel

Sidan fredsavtalen i 2016 som gjorde geriljarørsla FARC til eit politisk parti, er ELN rekna som den siste attverande aktive geriljagruppa i landet. Fleire tidlegare FARC-soldatar har òg teke til våpen igjen.

Regjeringa vert frå mange hald kritiserte for å ikkje bidra nok i områda der FARC tidlegare hadde kontroll, noko som har ført til eit maktvakuum.

– Staten har sendt politifolk og militære inn i konfliktfylte område, men dei bryr seg ikkje om dei sosiale vilkåra, seier Parra.

Leonardo González, som jobbar med menneskerettsspørsmål i Indepaz, trekkjer òg fram fråværet til regjeringa mange stader. I eit intervju med France 24 seier han at den viktigaste årsaka til den auka valden er svak implementering av fredsavtalen.

– Staten er framleis fråverande i mange område, og mange kriminelle grupper prøver å ta kontroll over dei områda der FARC tidlegare heldt orden. Dette handlar ikkje berre om å kontrollere narkoruter, men òg å ha kontroll over bøndene, urinnvånarane og dei svarte som bur i områda, seier han.

Motstandar av fredsavtalen

Den høgreorienterte colombianske presidenten, Ivan Duque, som fekk fredsavtalen i fanget frå forgjengaren sin, har heile vegen vore ein motstandar av han.

Senator Aída Avella, som sit i Kongressen for venstresidepartiet Unión Patriótica, meiner også alle drapa den siste tida må sjåast i samanheng med den manglande oppfølginga til regjeringa av fredsavtalen.

– Regjeringa har vist at ho ikkje har kapasitet til å verne borgarane, og det finst ingen politikk som handlar om fred, seier ho i eit intervju med vekeavisa Semana.

Drap på aktivistleiarar

Fleire hundre aktivistleiarar og tidlegare FARC-soldatar har òg vorte drepne i Colombia sidan fredsavtalen.

Det er knytt uvisse til akkurat kor mange som er drepne. Ifølgje FN er 285 stadfesta drepne mellom 2016 og 2019, medan ei oppteljing basert på informasjon innhenta av ei rekkje organisasjonar, anslår at talet er 578 frå 2016 og fram til i dag.

Blant drapa på aktivistleiarar som har skjedd hittil i år, har ei overvekt ramma grupper som jobbar med landsrettar og urfolksrettar.

